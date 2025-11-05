Mattia Furlani sfida Duplantis per premio di miglior atleta dell’anno! Tutti i duelli di World Athletics
Mattia Furlani o Armand Duplantis, chi verrà premiato come miglior atleta dell’anno per quanto riguarda i concorsi? Si è arrivati a un testa a testa finale tra il fenomeno svedese e il fuoriclasse laziale: da una parte il Campione Olimpico e del mondo di salto con l’asta, nonché primatista mondiale con i 6.30 metri superati a Tokyo; dall’altra il Campione del Mondo all’aperto e in sala di salto in lungo, il più giovane iridato della storia in questa specialità. Il 20enne azzurro e il 25enne scandinavo sono stati preferiti nella ristretta lista di nomination, che fino a poche ore fa comprendeva anche il neozelandese Hamish Kerr, il portoghese Pedro Pichardo e il canadese Ethan Katzberg, tutti Campioni del Mondo rispettivamente nel salto in alto, nel salto triplo e nel lancio del martello. 🔗 Leggi su Oasport.it
