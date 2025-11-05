Mattia Furlani finalista ai World Athletics Awards 2025 | testa a testa con Duplantis per il titolo di atleta mondiale dell’anno

Il campione del mondo del salto in lungo è tra i due finalisti nella categoria "Field" dei World Athletics Awards. Sfiderà lo svedese Armand Duplantis per il riconoscimento di atleta dell'anno. Un altro riconoscimento di prestigio impreziosisce la stagione straordinaria di Mattia Furlani. Il campione del mondo del salto in lungo, già oro sia ai Mondiali indoor di Nanchino che a quelli outdoor di Tokyo, è stato inserito tra i due finalisti ai World Athletics Awards 2025 nella categoria "Field" (salti e lanci).

