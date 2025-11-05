Matteo Tommasini al timone della neonata Hermes Capital Holding

Al via Hermes Capital Holding, nuova società di investimento e partecipazioni nel settore del private capital. Alla guida della nuova realtà c’è Matteo Tommasini, imprenditore con esperienze maturate in gruppi come Grimaldi Alliance, IGI Investimenti e Morgan Stanley. Con sedi operative a Milano, Roma e Napoli, Hermes Capital Holding si posiziona come una piattaforma indipendente, capace di dialogare con banche, fondi, family office e investitori istituzionali, con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al consolidamento del tessuto imprenditoriale italiano. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it