Matteo Melluzzo è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, speciale atletica, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il velocista siciliano, specialista della staffetta, ha raccontato quanto avvenuto nella sua giovane carriera, il suo presente e quello che si aspetta dal futuro. Il classe 2002 parte proprio dagli inizi: “Vengo da una famiglia di sportivi. Lo sport è sempre stato di casa tra di noi. Il judo è stato quello più duraturo ma ho sempre variato molto. Ho fatto nuoto, ho svolto un provino di calcio, davvero di tutto. L’atletica, però, è stato il mio amore a prima vista. Non l’ho più lasciata ed eccomi qua”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Matteo Melluzzo: "Nel gruppo della 4×100 non c'è invidia. Il caso Tortu-Jacobs non ci ha condizionati"