Matteo Brunori sicuro | Palermo il bello deve ancora arrivare! Miccoli? Lo sento e penso a questa cosa

Matteo Brunori, capitano del Palermo, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione Matteo Brunori, capitano e bomber del Palermo, ha festeggiato il suo compleanno con il primo gol stagionale, coronando una “serata perfetta” che ha coinciso anche con il compleanno del club. In un’intervista al Corriere dello Sport, Brunori racconta il suo legame profondo con Palermo, i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Matteo Brunori sicuro: «Palermo, il bello deve ancora arrivare! Miccoli? Lo sento e penso a questa cosa»

Contenuti che potrebbero interessarti

L'opinione di Stefano Piazza su Matteo Brunori. L'appuntamento con Mi manda Monastra torna Lunedì alle 14:00 su BlogSicilia.it, StadioNews e Radiotime. - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, Brunori: "Giocare qui comporta pressioni. Contro la Juve Stabia con rabbia" - 0 sul Pescara il Palermo di Filippo Inzaghi ha avuto modo di festeggiare il primo gol stagionale del capitano, Matteo Brunori. Come scrive tuttomercatoweb.com

Brunori: «A Palermo serve equilibrio. Sei mesi senza gol? Ora ho più maturità» - Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Matteo Brunori si è raccontato in un’intervista esclusiva, affrontando temi di maturità, responsabilità e gestione delle pressioni in una piaz ... Segnala mondopalermo.it

Corriere dello Sport: “Brunori, unico superstite della promozione con Baldini: «Palermo è casa mia»” - Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Matteo Brunori è oggi l’unico giocatore del Palermo rimasto della squadra che, con Silvio Baldini in panchina, conquistò la promozione in Serie B. Scrive mondopalermo.it