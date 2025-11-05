Matteo Berrettini brilla a Metz Vukic battuto e quarti agguantati
Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Metz. Per la quinta volta in stagione il romano raggiunge questo stadio, nella sua speranza di poter fare di meglio quando, domani, dovrà sfidare l’americano Learner Tien. Intanto ottimi sono i segnali arrivati dal suo successo sull’australiano Aleksandar Vukic, sconfitto per 7-6(5) 6-3 in questa che è l’ultima edizione del Moselle Open. Velocissimo il break iniziale di Berrettini, che lo ottiene a 30 portando a casa, dopo i primi due punti di Vukic, i successivi otto, e in stile. Il problema, però, è che l’australiano non ha molta voglia di mollare la situazione e porta a casa il controbreak con un paio di grandi punti, tra cui il passante che gli consente di arrivare sul 30-40. 🔗 Leggi su Oasport.it
