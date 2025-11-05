Mattei pronto per il match | Il Kairat sarà un allenamento per l’Inter ma con la Lazio può soffrire

Inter News 24 Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei dove ha esaminato i punti deboli dei nerazzurri in vista della sfida di San Siro. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha commentato la vigilia del match tra Inter e Lazio, in programma domenica sera a San Siro, soffermandosi sui possibili scenari tattici e sulle difficoltà che i nerazzurri potrebbero incontrare contro la squadra di Maurizio Sarri. « La Lazio dovrà continuare come nelle ultime settimane: bene dietro e ripartenze. Stasera per l’Inter sarà una sorta di allenamento con il Kairat, quindi si presenterà abbastanza tonica domenica. 🔗 Leggi su Internews24.com

