Mattarella | riconoscenza a forze armate per lealtà e spirito servizio
Roma, 5 nov. (askanews) – “Alle forze armate va la riconoscenza della Repubblica per lo spirito di servizio con cui assolvono ai loro incarichi, con lealtà, con coraggio, con abnegazione, con amor di patria”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne dell’Ordine Militare d’Italia, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un “ringraziamento doveroso e sentito va ai familiari che silenziosamente affrontano sovente le difficoltà derivate dalla lontananza dei loro cari e vicinanza alle famiglie dei militari in operazioni”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Questa mattina ad Ancona, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, abbiamo celebrato la Giornata dell’Unita’ Nazionale e delle Forze Armate. Una giornata di rispetto, memoria e riconoscenza. Il 4 novembre ricordiamo il valore e il sa - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #4novembre, #Mattarella: “Riconoscenza per chi fece l’ #Italia libera” #UnitàNazionale #ForzeArmate #Meloni #Crosetto #AltaredellaPatria #Ancona #NEWS #TV2000 @tg2000it @Quirinale @SenatoStampa @MinisteroDifesa - X Vai su X
Mattarella: riconoscenza a forze armate per lealtà e spirito servizio - (askanews) – “Alle forze armate va la riconoscenza della Repubblica per lo spirito di servizio con cui assolvono ai loro incarichi, con lealtà, con coraggio, con abnegazione, con amor di ... Come scrive askanews.it
Mattarella "Necessarie nuove competenze per fronteggiare minacce alla pace" - ricorda, oltre alla vittoria che pose fine alla prima Guerra mondiale, tutti coloro che hanno dis ... Si legge su laprovinciacr.it
4 novembre, Mattarella: prezioso il contributo delle forze armate per la libertà - (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, un messaggio in cui ricorda che “il 4 novembre segna la data in cui l’ ... Da msn.com