Mattarella | riconoscenza a forze armate per lealtà e spirito servizio

Roma, 5 nov. (askanews) – “Alle forze armate va la riconoscenza della Repubblica per lo spirito di servizio con cui assolvono ai loro incarichi, con lealtà, con coraggio, con abnegazione, con amor di patria”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne dell’Ordine Militare d’Italia, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un “ringraziamento doveroso e sentito va ai familiari che silenziosamente affrontano sovente le difficoltà derivate dalla lontananza dei loro cari e vicinanza alle famiglie dei militari in operazioni”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it