Mattarella | ‘la Difesa si evolva tempi che non ammettono ritardi’

ROMA, 05 NOV – “Si tratta di comprendere, interpretare e affrontare la realtà di un mondo in continua evoluzione, dentro il quale anche le Forze Armate sono chiamate a evolvere, come è sempre avvenuto. Ma in questa nostra stagione, in questo nostro tempo, con un ritmo che non ammette ritardi e che non ammette lentezze. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: ‘la Difesa si evolva, tempi che non ammettono ritardi’

News recenti che potrebbero piacerti

Tg2. . La festa dell'unità nazionale e delle #ForzeArmate. Il presidente #Mattarella ha deposto la corona di alloro sulla tomba del milite ignoto. "Con i nuovi conflitti serve uno sforzo per una difesa comune europea", le parole del capo dello Stato - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - 4 novembre, #Mattarella: creare #forza di #Difesa europea #4novembre #Tv2000 #Quirinale #UE #MiliteIgnoto #AltaredellaPatria @Quirinale @tg2000it - X Vai su X

Mattarella, Difesa si evolva, tempi che non ammettono ritardi - "Si tratta di comprendere, interpretare e affrontare la realtà di un mondo in continua ... Riporta msn.com

Estonia, Mattarella dai militari italiani ad Ämari: 'La nostra difesa è anche qui" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella [VIDEO], si è recato in Estonia per una visita di grande rilievo simbolico e strategico, culminata con la visita alla base aerea di Ämari. Si legge su it.blastingnews.com

Mattarella in Estonia alla base Nato di Amari, ultimo avamposto dell’Europa prima del confine russo - L’altro nodo internazionale, l’altra guerra, quella mossa dalla Russia all’Ucraina, qui a Tallinn è davvero vicinissima. Da repubblica.it