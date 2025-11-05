Mattarella insiste sulla difesa Ue

Laverita.info | 5 nov 2025

Nel giorno in cui si celebrano le forze armate, il presidente ricorda i caduti che si sono sacrificati per l’Italia. Poi invoca per l’ennesima volta l’unione degli eserciti. 🔗 Leggi su Laverita.info

