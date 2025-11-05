Mattarella e Prodi uniti dall’insofferenza per il Pd della piazza il Professore di Bologna | Non si fa opposizione così

Tra il Colle e il Nazareno cala la freddezza. Il Professore di Bologna: “Non si fa opposizione così”. E nel Pd monta la tensione Da qualche giorno, al Quirinale, i segnali sono sottili ma continui. Una telefonata rinviata, un messaggio filtrato con cautela, qualche interlocutore che racconta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mattarella e Prodi uniti dall’insofferenza per il “Pd della piazza”, il Professore di Bologna: “Non si fa opposizione così”

