Mattarella e Prodi uniti dall’insofferenza per il Pd della piazza il Professore di Bologna | Non si fa opposizione così

Ilgiornaleditalia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il Colle e il Nazareno cala la freddezza. Il Professore di Bologna: “Non si fa opposizione così”. E nel Pd monta la tensione Da qualche giorno, al Quirinale, i segnali sono sottili ma continui. Una telefonata rinviata, un messaggio filtrato con cautela, qualche interlocutore che racconta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

mattarella e prodi uniti dall8217insofferenza per il pd della piazza il professore di bologna non si fa opposizione cos236

© Ilgiornaleditalia.it - Mattarella e Prodi uniti dall’insofferenza per il “Pd della piazza”, il Professore di Bologna: “Non si fa opposizione così”

Leggi anche questi approfondimenti

Mattarella e Prevost uniti per la pace - La "pace comincia da ognuno di noi" ed "è essenziale disarmare animi e parole". Segnala rainews.it

**Italia-Kazakhstan: Mattarella, 'uniti in difesa multilateralismo, nostra amicizia un esempio'** - Rispetto alle crisi internazionali in atto "l'Italia apprezza molto la posizione del Kazakhstan di fare riferimento costantemente ai criteri della Carta delle Nazioni ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Prodi Uniti Dall8217insofferenza