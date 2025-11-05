Matilda De Angelis contro i combattimenti clandestini tra cani La presidente di Cave Canem | Fenomeno crudele e sommerso

L'attrice Matilda De Angelis ambasciatrice della Fondazione Cave Canem per lo spot a favore della campagna "nati liberi", rivolta ai cuccioli di una Pitbull usata come fattrice per il business dei combattimenti illegali tra cani. La presidente Federica Faiella: "Con la sua sensibilità e la sua notorietà, ha scelto di usare la propria arte e la propria voce per dare forza a un messaggio di civiltà e di responsabilità collettiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

