Matera film festival dall’8 novembre Sesta edizione

Di Nino Sangerardi: Presentata nella sala Nelson Mandela del Comune di Matera la sesta edizione del Matera Film Festival in programma dall’8 al 16 novembre 2025. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, l’assessore comunale alla cultura, Simona Orsi, il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, la project manager della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Rita Orlando, il presidente, la vicepresidente il direttore generale e il direttore creativo del Matera Film Festival, Dario Toma, Anna Rita Del Piano, Nando Irene e Silvio Giordano, la responsabile del coordinamento programma del Matera Film Festival, Francesca Cristallo, Francesco Porcari per la Lucana Film Commission e il presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana Giovanni Mianulli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Matera film festival, dall’8 novembre Sesta edizione

