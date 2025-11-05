Mastrovincenzo c’è la toppa Ma mi hanno danneggiato

ANCONA "L’atto compiuto nei miei confronti è di una meschinità assoluta. Ne è stato protagonista un gruppuscolo di persone alle quali tutto sta tornando indietro come un boomerang". Antonio Mastrovincenzo si toglie tutti i sassolini accumulati nelle scarpe in questi giorni, da quando cioè la commissione di garanzia ne ha decretato la sospensione dal partito. Lunedì sera ci ha messo una toppa la direzione provinciale di Ancona: Mastrovincenzo è tornato ufficialmente nel Pd. "La verità è che non ne sono mai uscito", sottolinea lui con forza. In effetti è una questione di forma e di sostanza. L’altroieri la direzione dorica ha trovato un escamotage tecnico-burocratico per uscire dall’impasse: ha in pratica ritenuto valida la delibera votata dall’assemblea regionale del partito il 28 giugno nella quale si chiedeva a Mastrovincenzo di candidarsi nella lista di Ricci (in deroga allo statuto), si stabiliva che sarebbe rimasto nel partito e si prefigurava un suo ingresso nel gruppo consiliare dem in Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it