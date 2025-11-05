MasterChef Italia torna su Sky | la nuova stagione parte giusto prima di Natale

Edizione numero 15 in arrivo: Sky lancia la nuova edizione di MasterChef in partenza l'11 dicembre, con il trio dei giudici riconfermato e un promo che profuma di feste "Non c'è tradizione senza innovazione, e non c'è innovazione senza tradizione": MasterChef Italia 15 parte giovedì 11 dicembre con un nuovo mantra, guardando al futuro ma senza dimenticare le radici. Alla conduzione si riconferma il trio composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A confermarlo, il promo della nuova stagione del cooking show di Sky. Ed è già aria di Natale. MasterChef Italia: le novità della 15esima edizione La sfida tra i cuochi amatoriali migliori d'Italia infatti, partirà proprio a pochi giorni dalle festività natalizie, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - MasterChef Italia torna su Sky: la nuova stagione parte giusto prima di Natale

