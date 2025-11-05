MasterChef Italia 2025 | Barbieri Cannavacciuolo e Locatelli dall' 11 Dicembre su Sky ????

MasterChef Italia torna dall'11 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli!? Il promo della nuova stagione vede i tre giudici affiatati scrutare il futuro della cucina tra le stelle, dove tradizione e innovazione si incontrano in un mondo gastronomico in costante trasformazione. Carbonara vegana, zucca Hokkaido e cuoppo di lische fritte: ingre. 🔗 Leggi su Digital-news.it

