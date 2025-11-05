MasterChef 15 quando inizia dove vederlo e le novità anche sui giudici

Immersi in un’atmosfera natalizia, i tre giudici più amati della televisione italiana hanno annunciato Masterchef 15. La nuova stagione partirà al grido di “innovazione e tradizione”. Ecco il motto lanciato da Antonino Cannavacciuolo, sottolineato ai colleghi Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli in una distesa innevata. Trucchi di scena a parte, la nuova stagione ci sarà realmente e non dista poi molto. Di seguito tutte le informazioni che sono state svelate. Quando inizia Masterchef 15. Un regalo di Natale in anticipo, per il momento sottoforma di video trailer. Tra poco più di un mese, però, lascerà spazio alle prime puntate. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - MasterChef 15, quando inizia, dove vederlo e le novità (anche sui giudici)

News recenti che potrebbero piacerti

Sono tornata in Corea Sempre da casa, attraverso una serie coreana veramente deliziosa. "Bon appétit, Maestà" di Jang Tae-yoo, è un K-drama davvero originale: inizia con la vincitrice di una gara culinaria che è equivalente al famoso Masterchef e poi fa - facebook.com Vai su Facebook

MasterChef 15, quando inizia, dove vederlo e le novità (anche sui giudici) - Immersi in un’atmosfera natalizia, i tre giudici più amati della televisione italiana hanno annunciato Masterchef 15. Come scrive dilei.it

Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli lanciano la stagione 15 di MasterChef Italia. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli lanciano la stagione 15 di MasterChef Italia. Segnala tg24.sky.it

MasterChef Italia 14: Svelati i segreti del nuovo percorso. Giudici confermati, quando Inizia, e novità sulla cucina del futuro - L'attesa è (quasi) finita per tutti gli appassionati di alta cucina e sfide ai fornelli: la nuova stagione di MasterChef Italia, edizione numero 14, è pronta ... Scrive msn.com