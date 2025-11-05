Massimo Calvelli entra nel cda del Milan
Massimo Calvelli è stato nominato come nuovo membro nel Consiglio d’amministrazione del Milan durante l’assemblea degli azionisti del 5 novembre. Prenderà il posto di Mark Dowley all’interno del cda presieduto da Paolo Scaroni. Gli altri membri sono Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gerry Cardinale, Randy Levine, Robert Klein, Gordon Singer, Riccardo Stefanelli, Alfredo Craca, David Castelbianco e Dominic Mitchell. Scaroni nel commentare la nomina ha affermato: «Ha una posizione importante nell’ambito dell’organizzazione di RedBird per la parte di RedBird che opera nel settore sport. È entrato oggi nel CdA del Milan, viene dall’ATP, è stato a Londra per diversi anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
