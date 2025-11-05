Massacrato di botte per punizione e lasciato morire nel letto | arrestato il nuovo fidanzato della ex
Una violenta spedizione punitiva, terminata con il brutale omicidio di Giuseppe Ottaviano. A oltre un anno di distanza dal delitto, avvenuto il 12 maggio del 2024 a Scicli (Ragusa), gli inquirenti hanno arrestato il nuovo fidanzato della ex compagna della vittima, il 43enne Giovanni Agosta, con. 🔗 Leggi su Today.it
