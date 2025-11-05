Martina De Ioannon si vendica di Gianni Sperti e Tina Cipollari | cosa è successo dopo Uomini e Donne

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli attacchi subiti da Gianni Sperti e Tina Cipollari, Martina De Ioannon ha smesso di seguirli su Instagram. L’ex tronista ha deciso di interrompere i rapporti con entrambi gli opinionisti conosciuti durante la sua partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

