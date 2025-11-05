Martin Brandenburger sarà il nuovo ceo di Lidl Italia

Lidl Italia annuncia che  Massimiliano Silvestri, dopo 24 anni in szienda di cui gli ultimi 6 da ceo, ha rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere nuove sfide personali e professionali. A partire dal 1° marzo 2026, il suo successore sarà Martin Brandenburger, in Lidl da 18 anni, che ha maturato un’esperienza internazionale significativa: dopo un periodo in Croazia  e in  Svizzera,  nel 2017 è entrato a far parte del board di Lidl Italia in veste di Amministratore Delegato Vendite e Logistica  e successivamente ha consolidato le competenze, sempre in ambito logistica, presso la Casa Madre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

