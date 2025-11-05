Una banale discussione tra due camionisti ha rischiato di finire in tragedia, il pomeriggio del giorno di Ognissanti, all’area di servizio Metauro Est dell’A14. Pochi minuti, qualche insulto di troppo, poi uno dei due, un autotrasportatore ucraino di 47 anni in evidente stato di ebbrezza, è tornato al suo tir, ha afferrato un grosso martello e lo ha usato contro un connazionale. Un colpo violento alla testa, sferrato dopo averlo scaraventato a terra, che ha fatto temere il peggio. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe partito da futili motivi: forse una parola di troppo durante una pausa di viaggio, poi il crescendo di tensione fino alla furia cieca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Martello in mano dopo la lite: camionista ubriaco colpisce un collega all’area di servizio