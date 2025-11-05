Marsiglia Atalanta parla Percassi | Questo stadio mi ricorda una serata incredibile Abbiamo grande fiducia nell’allenatore

Marsiglia Atalanta, le dichiarazioni dell’ad nerazzurro Ivan Juric prima del match della 4° giornata della Champions League 202526 L’ad dell’Atalanta, Ivan Percassi, ha parlato pochi minuti prima della sfida contro il Marsiglia valida per la quarta giornata di Champions League 202526. Le sue dichiarazioni a Sky: PAROLE – «Questo stadio mi ricorda una serata incredibile . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Marsiglia Atalanta, parla Percassi: «Questo stadio mi ricorda una serata incredibile. Abbiamo grande fiducia nell’allenatore»

