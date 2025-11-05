Marsiglia-Atalanta oggi in Champions League | pronostico probabili formazioni dove vederla
L’ Atalanta scende in campo questa sera contro l’ Olympique Marsiglia per la quarta giornata di Champions League. I nerazzurri giocano in trasferta, al Velodrome, alle ore 21.00. La squadra di Ivan Juric è a caccia di riscatto soprattutto dopo le prestazioni deludenti in Serie A che l’hanno relegata a metà classifica, in 11a posizione a quota 13 punti. In Europa la situazione non è molto diversa: 19° posto e quattro punti raccolti (una sconfitta, un pareggio e una vittoria). L’obiettivo dunque è vincere per cercare di risalire la china per qualificarsi direttamente alla prossima fase della competizione: gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
A Marsiglia tifosi allo stadio in metrò, Atalanta in attacco con la possibile coppia De Ketelaere-Lookman - facebook.com Vai su Facebook
Marsiglia-Atalanta, Juric: "Siamo ottimisti. Io troppo duro? Farò come Allegri…" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Marsiglia-Atalanta, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming - Atalanta, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming ... Segnala sport.sky.it
Oggi Marsiglia-Atalanta, i convocati di De Zerbi: tante assenze per l'OM. Recupera Aguerd - Il Marsiglia incerottato sfiderà questa sera l'Atalanta nella quarta giornata della League Phase di Champions. tuttomercatoweb.com scrive
Olympique Marsiglia-Atalanta dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Champions League 2025/2026 - Champions League 2025/26, quarta giornata: l'Atalanta di Juric sfida il Marsiglia di De Zerbi al Velodrome. sport.virgilio.it scrive