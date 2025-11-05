Marsiglia-Atalanta oggi in Champions League | pronostico probabili formazioni dove vederla

L’ Atalanta scende in campo questa sera contro l’ Olympique Marsiglia per la quarta giornata di Champions League. I nerazzurri giocano in trasferta, al Velodrome, alle ore 21.00. La squadra di Ivan Juric è a caccia di riscatto soprattutto dopo le prestazioni deludenti in Serie A che l’hanno relegata a metà classifica, in 11a posizione a quota 13 punti. In Europa la situazione non è molto diversa: 19° posto e quattro punti raccolti (una sconfitta, un pareggio e una vittoria). L’obiettivo dunque è vincere per cercare di risalire la china per qualificarsi direttamente alla prossima fase della competizione: gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

