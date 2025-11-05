Marsiglia-Atalanta le formazioni ufficiali | Krstovic titolare Pasalic dalla panchina

Bergamonews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le formazioni ufficiali di Marsiglia-Atalanta. Olympique Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Aguerd, Egan-Riley; Murillo, Højbjerg, O’Riley, Garcia; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi A disp. De Lange, Van Neck, Lago, Ouro Bang Na, Vermeeren, Mmadi, Angel Gomes, Bakola, Mughe, Vaz. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Hien, Kolasinac, Bernasconi, Zalewski, Musah, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Maldini, Scamacca.   Dopo tre partite di fila iniziate in panchina, Juric sceglie Krstovic da titolare a Marsiglia dal 1?: nel tridente ci sono anche De Ketelaere e Lookman, mentre resta fuori Pasalic visto che in mediana ci sono Ederson e De Roon. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

marsiglia atalanta le formazioni ufficiali krstovic titolare pasalic dalla panchina

© Bergamonews.it - Marsiglia-Atalanta, le formazioni ufficiali: Krstovic titolare, Pasalic dalla panchina

News recenti che potrebbero piacerti

marsiglia atalanta formazioni ufficialiMarsiglia-Atalanta, formazioni ufficiali: Juric punta su Krstovic. Ahanor preferito a Hien - Atalanta, quarta giornata di League Phase di Champions League. Si legge su tuttomercatoweb.com

marsiglia atalanta formazioni ufficialiDIRETTA Champions League, Inter- Kairat e Marsiglia-Atalanta: formazioni ufficiali LIVE - it seguirà in tempo reale le due partite delle italiane in Champions League ... Segnala calciomercato.it

marsiglia atalanta formazioni ufficialiInter e Atalanta, formazioni ufficiali in Champions: la scelta su Lautaro, Calha, Bastoni, Lookman e Krstovic - Atalanta: sono state diramate le formazioni ufficiali delle due sfide. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marsiglia Atalanta Formazioni Ufficiali