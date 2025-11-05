Marotta | Giornata storica per Milano Nuovo stadio pronto per gli Europei
Il presidente dell'Inter parla del rogito che ha permesso alle due società milanesi di diventare proprietarie dell'impianto di San Siro e dell'importanza della nuova struttura per aumentare la competitività in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Marotta: "Oggi è una giornata storica per Milano, per l'Italia e per Inter e Milan. Abbiamo segnato il passo acquistando San Siro, a cui va il massimo rispetto. San Siro è un'icona ma vogliamo fare uno stadio moderno, accogliente, ospitale. Sarà punto di riferime - facebook.com Vai su Facebook
