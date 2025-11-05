Marotta | Giornata storica per Milano e le squadre Inter e Milan possono…

Marotta. La serata di San Siro non è speciale soltanto per il calcio giocato. Nel pre-partita, il presidente dell’ Inter Beppe Marotta ha commentato l’acquisizione dello stadio da parte dei due club milanesi, definendo il momento come una pietra miliare nella storia sportiva e urbana della città: “ Oggi è una giornata storica per Milano e per le squadre milanesi “, ha dichiarato il dirigente ai microfoni di Sky, sottolineando come la proprietà condivisa dell’impianto apra un capitolo nuovo, segnato da autonomia gestionale e progettualità a lungo termine. Marotta ha insistito sul valore strategico dell’operazione, non solo per Inter e Milan ma per la comunità cittadina più ampia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it