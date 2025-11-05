Marotta a Prime | Inter e Milan unite per il nuovo stadio Lautaro è il nostro leader Thuram sta recuperando

di Dario Bartolucci Marotta fa chiarezza sulla questione stadio e dice la sua sul big match di oggi! Le parole dell’amministratore delegato nerazzurro prima di Inter Kairat. Poco prima del calcio d’inizio di Inter–Kairat Almaty, ai microfoni di Prime Video è intervenuto Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’ Inter, per commentare sia la sfida di Champions League sia le novità legate al futuro dello stadio di San Siro. « Io e te stiamo onorando la sedia dove ci troviamo, perché siamo in uno stadio storico che ha fatto il suo tempo. Oggi abbiamo notizie importanti per tutti i milanesi: i club di Inter e Milan si uniranno per rinnovare lo stadio e dare un futuro florido ad entrambe le società », ha dichiarato Marotta, confermando la svolta storica nella gestione condivisa dell’impianto. 🔗 Leggi su Internews24.com

