Marmirolo 13enne sorpreso ad accendere fuochi d’artificio illegali in piazza | denunciata la madre
Marmirolo (Mantova), 5 novembre 2025 – Un servizio congiunto tra i Carabinieri della Stazione di Marmirolo e la Polizia Locale di quel centro, in occasione della festa di Halloween, ha portato un ottimo risultato. Nei servizi di pattugliamento delle vie di Marmirolo, i Carabinieri e la Polizia Locale hanno sorpreso un minore di 13 anni, in piazza Roma, mentre stava esplodendo artifizi pirotecnici. Un accurato controllo dello zaino del minore ha permesso di rinvenire numerosi fuochi pirotecnici, molti dei quali privi di certificazione identificativa e di conformità, e per alcuni dei quali era necessaria una specifica autorizzazione della Questura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
