Markus Kirchler chi è l’altoatesino disperso | un economista con la montagna nel cuore
Ha ventinove anni, originario di San Genesio. Il sindaco: “I soccorritori non ci danno più speranze”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
STRAGE DI ITALIANI IN NEPAL, 5 ALPINISTI TRAVOLTI DALLA NEVE: 4 SONO MORTI Sul Panbari hanno perso la vita Alessandro Caputo e Stefano Farronato, di 28 e 51 anni. Ritrovati anche i corpi del 30enne altoatesino Markus Kirchler, e del f
Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler si aggiungono a Caputo e Farronato nella lista degli alpinisti italiani morti in Nepal sull'Himalaya