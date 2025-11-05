Markus Kirchler chi è l’altoatesino disperso | un economista con la montagna nel cuore

Repubblica.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha ventinove anni, originario di San Genesio. Il sindaco: “I soccorritori non ci danno più speranze”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

markus kirchler chi 232 l8217altoatesino disperso un economista con la montagna nel cuore

© Repubblica.it - Markus Kirchler, chi è l’altoatesino disperso: un economista con la montagna nel cuore

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Markus Kirchler 232 L8217altoatesino