Marito e moglie investiti mentre attraversano la strada in centro

Due pedoni sono stati investiti nella mattinata di mercoledì 5 novembre in via Asinio Herio, non lontano da tribunale e piazza San Giustino, in un punto critico che già in passato è stato spesso scenario di gravi incidenti.L'ultimo si è verificato appunto nella tarda mattinata e ha visto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

