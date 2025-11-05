Marina è tutto un piangere Coro di commercianti e operatori | Serve un piano per il rilancio

Residenti, commercianti, operatori turistici: un coro di osservazioni emerse durante l’incontro promosso al Bar Il Tirreno di Marina di Massa dal comitato ’Tra la gente’. Tante le questioni messe sul tavolo e tante le problematiche sollevate, dalla sicurezza alla vivibilità della zona, dalla manutenzione alla promozione turistica. Infine, una richiesta condivisa da tutti: "Ma l’assessore al turismo dov’è? Vorremmo avere un confronto, un dialogo per capire cosa si intende fare di Marina di Massa, visto che le saracinesche dei negozi si abbassano una dopo l’altra e si rischia la desertificazione commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

