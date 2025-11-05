Marina di Massa nave incagliata | avviate operazioni per la rimozione
I lavori per la rimozione della motonave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa sono stati oggetto oggi,. 5 novembre 2025 di un sopralluogo nell'area di cantiere col prefetto Guido Aprea, il sindaco Francesco Persiani, i vertici delle forze di polizia e il comandante della capitaneria di porto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
