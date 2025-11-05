MariaCeleste e Andrea i cocci della separazione e l’amore che li riunisce | Marilù è fuori dalla disputa

Eccoci. Mesi persi o mesi di riflessione questi trascorsi in silenzio? Avevamo letto i messaggi di lei e di lui inviati ad un altro, ad un altra. Ci dicemmo, anche, che scrivi di notte a qualcun altro per sentirti di questo mondo, perché il cuore, il sesso, la chimica, chiamatelo come volete, non lo spegni. Altro non funziona che non sia un bacio mai dato, un amore nuovo. MariaCeleste e Andrea sono, ora, ufficialmente separati. E forse, ufficialmente, fidanzati. Si sono salvati, quindi? No. Vorrebbero raccontarsi sereni, con i nuovi compagni. Ma la guerra è in atto. I rispettivi legali devono dimostrare chi tra loro ha tradito per primo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - MariaCeleste e Andrea, i cocci della separazione e l’amore che li riunisce: Marilù è fuori dalla disputa

