Maria Rosaria Boccia si ritira dalle regionali

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano, annuncia il ritiro dalle Regionali campane dove era in corsa come consigliere con la lista 'Dimensione Bandecchi'. L'annuncio in una lettera rivolta proprio a Bandecchi. "Caro Presidente - scrive -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

