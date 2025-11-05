Maria Rosaria Boccia si ritira dalle elezioni regionali in Campania | Sono ferita ho ricevuto il secondo avviso di garanzia

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Rosaria Boccia ritira la sua candidatura dalla corsa alle elezioni regionali in Campania. L'imprenditrice di Pompei nota dopo il caso Sangiuliano, annuncia che il suo nome non figurerà più come consigliere con la lista "Dimensione Bandecchi". La lettera a Bandecchi"Caro Presidente - ha. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

