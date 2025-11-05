Maria Rosaria Boccia lascia le Regionali | Ricevuto un secondo avviso di garanzia
Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei che era assurta alle cronache per il cosiddetto “caso Sangiuliano”, ha annunciato il suo ritiro dalle imminenti elezioni Regionali in Campania. La Boccia era in corsa come consigliere con la lista “Dimensione Bandecchi”. L’annuncio del ritiro. L’annuncio è stato comunicato attraverso una lettera indirizzata direttamente a Bandecchi, leader della lista. Nella missiva, l’imprenditrice spiega che la sua decisione è stata causata dal ricevimento di un secondo avviso di garanzia. “Caro Presidente – scrive la Boccia – nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Maria Rosaria e la maestra Celentano, la sfida di Pierpaolo, le insicurezze di Paola e Angie si racconta! Clicca qui e rivedi il Daytime di #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
Maria Rosaria Boccia dopo il secondo avviso di garanzia, lascia. "Mi ritiro dalle Regionali" - L'imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano lo scrive a Bandecchi che l'aveva candidata ... Lo riporta huffingtonpost.it
Maria Rosaria Boccia lascia le Regionali: “Ricevuto un secondo avviso di garanzia” - Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei che era assurta alle cronache per il cosiddetto "caso Sangiuliano", ha annunciato il suo ritiro dalle ... Si legge su thesocialpost.it
Maria Rosa Boccia riceve un avviso di garanzia e si ritira dalla corsa alle regionali: “La seconda in poco più di un anno” - L’imprenditrice di Pompei, diventata nota con il caso Sangiuliano, lascia: “Non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario” ... Da msn.com