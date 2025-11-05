Maria Rosaria Boccia fa dietrofront niente Regionali in Campania | Ho ricevuto un secondo avviso di garanzia non ho forze per un simile calvario
Il nome di Maria Rosaria Boccia non ci sarà nelle liste delle Regionali di fine mese in Campania. L’imprenditrice di Pompei, protagonista dell’affaire Sangiuliano e indagata per aver registrato e distribuito l’audio di un dialogo privato tra l’ex ministro e la moglie, ha comunicato il suo ritiro dalle elezioni di domenica 23 e lunedì 24 novembre con una lettera diretta al capolista Stefano Bandecchi, con cui Boccia si sarebbe candidata come consigliere nella lista “Dimensione Bandecchi”. La lettera a Bandecchi: «Non ho la forza per un secondo calvario». «Caro Presidente, nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. 🔗 Leggi su Open.online
