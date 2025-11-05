Maria Rosaria Boccia annuncia il ritiro dalle regionali in Campania dopo secondo avviso di garanzia
Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei coinvolta nel caso Sangiuliano, ha annunciato il ritiro della candidatura alle regionali campane con una lettera a Stefano Bandecchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
