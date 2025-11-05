Maria Rosaria Boccia annuncia il ritiro dalle regionali in Campania dopo secondo avviso di garanzia

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei coinvolta nel caso Sangiuliano, ha annunciato il ritiro della candidatura alle regionali campane con una lettera a Stefano Bandecchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

maria rosaria boccia annunciaMaria Rosaria Boccia annuncia il ritiro dalle regionali in Campania dopo secondo avviso di garanzia - Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei coinvolta nel caso Sangiuliano, ha annunciato il ritiro della candidatura alle regionali campane con una ... Secondo fanpage.it

maria rosaria boccia annunciaMaria Rosaria Boccia dopo il secondo avviso di garanzia, lascia. "Mi ritiro dalle Regionali" - L'imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano lo scrive a Bandecchi che l'aveva candidata ... Da huffingtonpost.it

maria rosaria boccia annunciaMaria Rosa Boccia riceve un avviso di garanzia e si ritira dalla corsa alle regionali: “La seconda in poco più di un anno” - L’imprenditrice di Pompei, diventata nota con il caso Sangiuliano, lascia: “Non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario” ... Secondo quotidiano.net

