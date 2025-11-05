Maria Rosa Boccia riceve un avviso di garanzia e si ritira dalla corsa alle regionali | Non ho più la forza per un simile calvario
Napoli, 5 novembre 2025 - Maria Rosaria Boccia ha ricevuto un avviso di garanzia e decide di ritirarsi dalle elezioni regionali in Campania. L'imprenditrice di Pompei, finita sui giornali per il caso Sangiuliano, era in corsa come consigliere con la lista 'Dimensione Bandecchi'. Boccia ha scritto una lettera proprio a Bandecchi: "Caro Presidente nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario. Per questo motivo ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
