Maria De Filippi mostra le sue analisi del sangue a Belve la diagnosi di Fagnani | Dovevo fare il medico
Maria De Filippi torna a Belve per il secondo appuntamento con l’amica Francesca Fagnani. Questa volta, però, le domande fanno riferimento al sogno segreto della giornalista: quello di fare il medico, da buona ipocondriaca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Ti ho chiamato cicciottello, mi sento una cacca” Maria De Filippi costretta a scusarsi con un allievo di AMICI. Cosa è successo ieri in diretta durante la puntata del talent - facebook.com Vai su Facebook
Maria De Filippi mostra le sue analisi del sangue a Belve, la diagnosi di Fagnani: “Dovevo fare il medico” - Questa volta, però, le domande fanno riferimento al sogno segreto della giornalista: quello di fare il medico, ... Segnala fanpage.it
Maria De Filippi a Belve : bluff o opportunità? - Il volto simbolo di Mediaset interviene nel programma di Francesca Fagnani in un ruolo inedito ma, a livello narrativo, è stato più un bene o un male? Si legge su vanityfair.it
Maria De Filippi senza parole: la Fagnani confessa la “belvata” di cui si pente - Francesca Fagnani a Belve racconta la sua "belvata" a Maria De Filippi: rispondeva di nascosto alle spasimanti di Mentana. donnaglamour.it scrive