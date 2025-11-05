Maria corredentrice? Sconveniente

La domanda principale che viene da porsi dopo aver letto le ventuno pagine della Nota dottrinale Mater Populi fidelis su “alcuni titoli mariani riferiti alla cooperazione di Maria all’oper. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Maria corredentrice? "Sconveniente"

Scopri altri approfondimenti

#Tg2000 - #Chiesa, #Dottrina #Fede: no a titolo "Maria Corredentrice" #4novembre #Tv2000 #Religione #Vaticano #PapaLeoneXIV @tg2000it - X Vai su X

Ma è corretto dire che Maria è "corredentrice"? Il Vaticano fa chiarezza sui titoli mariani più discussi, scavando nel vero senso dei termini e facendo chiarezza su malintesi frequenti. La vera devozione nasce dal Vangelo, non dalle parole. . . . . . . #Maria, #Chie - facebook.com Vai su Facebook

Vaticano, Leone XIV approva e firma la nota dottrinale “Mater Populi fidelis”: il titolo di Maria “Corredentrice” è “inappropriato e sconveniente” - Dopo anni di dibattiti teologici, arriva una presa di posizione definitiva da parte del Dicastero per la Dottrina della fede: il titolo di Maria ... Riporta thesocialpost.it

Maria non è Corredentrice, né Mediatrice - Una Nota del Dicastero della Dottrina della fede chiarisce gli equivoci sui titoli attribuiti alla Madonna da una certa devozionistica. Si legge su famigliacristiana.it

«Madre di Dio», ma non «corredentrice»: la nota sulla Madonna approvata da papa Leone XIV - La nota dottrinale chiarisce perché la Madonna non può essere definita «corredentrice»: il titolo, spiega il Papa, «rischia di oscurare l’unica mediazione salvifica di Cristo, può «generare confusione ... Da msn.com