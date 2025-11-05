Maresciallo fuori servizio fa arrestare latitante

Era latitante dallo scorso 20 ottobre e sembrava ormai sparito nel nulla. Così l’uomo, 41 anni e cittadino bolognese, già noto alle forze dell’ordine con precedenti per maltrattamenti in famiglia e stupefacenti, pensava di averla fatta franca. Ma non aveva fatto i conti con i carabinieri della stazione di Castel Maggiore, che su di lui si sono a lungo concentrati, rimanendo sempre sulle sue tracce. Fino all’ arresto avvenuto pochi giorni fa, scattato dopo la segnalazione di un maresciallo della stazione di Castel Maggiore che, libero dal servizio, ha visto l’auto del fuggitivo parcheggiata sotto casa dei genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maresciallo fuori servizio fa arrestare latitante

