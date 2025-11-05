Marco Villano | La salute non può aspettare La Maddalena diventi un polo oncologico
“La qualità dell’aria nella provincia di Caserta è da anni tra le più critiche in Campania. I dati certificati da Arpac e Ispra raccontano una realtà che conosciamo bene: livelli elevati di PM10 e un’incidenza preoccupante di patologie legate all’inquinamento atmosferico. Non è un caso: siamo nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Marco Villano indicato come candidato al consiglio regionale alle prossime elezioni. Al Teatro Cimarosa confronto sul territorio e sul futuro del Partito Democratico - facebook.com Vai su Facebook
Villano: “La salute non può aspettare. La Maddalena diventi un polo oncologico di eccellenza” - Così Marco Villano, candidato alle prossime elezioni regionali, che annuncia una delle sue prime battaglie: la realizzazione di un polo oncologico di ... Si legge su napolivillage.com