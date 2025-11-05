Marco Mengoni firma la sua prima canzone di Natale in inglese | Coming Home Amazon Music Original
Per la nuova stagione festiva, Amazon Music regala ai fan di tutto il mondo un’esclusiva speciale: “Coming Home (Amazon Music Original)”, una nuova ballata intensa ed emozionante interpretata dal pluripremiato artista italiano Marco Mengoni per il Natale. Un nuovo capitolo internazionale per Marco Mengoni, arriva la canzone di Natale. Le festività si colorano di musica con l’arrivo di “Coming Home (Amazon Music Original)”, la prima canzone natalizia in lingua inglese di Marco Mengoni, disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre. L’artista italiano è tra i più apprezzati della scena europea. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Marco Mengoni “batte” il raffreddore: l’esibizione resta perfetta (ecco il video) - Dopo la prossima tappa di Eboli, il 5 novembre, per il cantante rimangono solo più quelle di Roma, previste dall’8 al 13 novembre al Palazzo dello Sport. Riporta rds.it
Marco Mengoni, tripletta a Eboli con omaggio a Ranieri e Totò - Il Palasele pieno come un uovo, ma la differenza la fanno le voci: «Siete il palazzetto più piccolo del tour ma anche il più chiassoso», parola di ... Scrive ilmattino.it
Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Eboli - Archiviati i tre concerti di Eboli, Marco Mengoni chiuderà la leg italiana della tournée con i quattro appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma nelle serate di sabato 8, domenica 9, ... Secondo tg24.sky.it