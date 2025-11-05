Coming Home (Amazon Music Original) è la nuova ballata intensa e natalizia di Marco Mengoni. Per la nuova stagione festiva, Amazon Music regala ai fan di tutto il mondo un’esclusiva speciale: Coming Home (Amazon Music Original), una nuova ballata intensa ed emozionante interpretata dal pluripremiato artista italiano Marco Mengoni. Disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre, il brano segna la prima canzone natalizia in inglese di Mengoni per Amazon Music e dà il via a una stagione di celebrazioni immersive e trasversali — che includeranno anche un concerto internazionale in diretta da Parigi, realizzato in collaborazione con Renault, trasmesso sul canale Twitch di Amazon Music Italia e su Prime Video. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Marco Mengoni annuncia la ballad natalizia Coming Home