Marchestorie approda nei luoghi simbolo di Castelferretti per una quattro giorni di spettacoli

FALCONARA MARITTIMA – Spettacoli teatrali in edifici e luoghi storici, dove a fare da sfondo all’intreccio sono beni artistici e architettonici secolari. È questo l’ingrediente principale della tappa falconarese della quinta edizione di Marchestorie, la rassegna che la Regione Marche organizza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it