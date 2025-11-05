Marchestorie approda nei luoghi simbolo di Castelferretti per una quattro giorni di spettacoli
FALCONARA MARITTIMA – Spettacoli teatrali in edifici e luoghi storici, dove a fare da sfondo all’intreccio sono beni artistici e architettonici secolari. È questo l’ingrediente principale della tappa falconarese della quinta edizione di Marchestorie, la rassegna che la Regione Marche organizza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
