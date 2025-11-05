Marcell Jacobs ha deciso | niente ritiro! Obiettivo difesa del titolo agli Europei 2026
Dopo una lunga pausa di riflessione Marcell Jacobs sembra aver accantonato per il momento l’ipotesi di un ritiro immediato dall’atletica, cominciando a pianificare la preparazione in vista di un 2026 sicuramente meno impegnativo rispetto alle ultime stagioni. La velocità italiana maschile può tirare dunque un sospiro di sollievo almeno in ottica Campionati Europei di Birmingham, che diventa il prossimo grande obiettivo dello sprinter lombardo. Ad oggi non c’è ancora una notizia ufficiale o un annuncio del diretto interessato, ma in base a quanto riporta la Gazzetta dello Sport il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021 avrebbe ripreso proprio in questi giorni ad allenarsi in Florida dopo aver messo in dubbio pubblicamente la sua intenzione di prolungare la sua carriera al termine della stagione 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
