Maraville nuovo centro didattico Il museo che racconta la tradizione
ANGHIARI Un nuovo progetto ha preso ufficialmente il via nelle colline di Anghiari: un salto indietro nel passato, una memoria che torna viva grazie a Maraville. Un antico podere che si trasforma in un mix tra centro didattico e polo museale, messo a disposizione da Carla Masetti Gennaioli. "E’ un progetto pensato dall’ingegner Enrico Montini, guardando l’aiuto che potevamo avere dalla Regione Toscana – dice la signora Carla – e questo ci ha dato la possibilità di sviluppare il progetto intitolato ‘ Uomini d’arme e contadini ’: l’essenza di Anghiari collegata a queste due realtà; i contadini sempre, uomini d’arme al tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
