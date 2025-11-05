Maratoneta e fisioterapista Chiara Camporesi sarà tedofora per Milano-Cortina 2026 | Un' emozione grande

Forlitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ormai è ufficiale: la Fiamma Olimpica passerà anche da Forlì, in attesa delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il prossimo 6 gennaio. Tra i 10.001 tedofori coinvolti in tutta Italia, c'è anche Chiara Camporesi, fisioterapista di 40 anni, residente a Bertinoro e con una passione per lo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

